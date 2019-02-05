Главным производителем фейковых новостей во Франции назвала Эммануэля Макрона Мария Захарова. Резкое высказывание официального представителя российского МИДа в адрес французского президента - реакция на попытку поставить в один ряд фашистов, радикалов и русских.

Главным производителем фейковых новостей во Франции назвала Эммануэля Макрона Мария Захарова. Резкое высказывание официального представителя российского МИДа в адрес французского президента — реакция на попытку поставить в один ряд "фашистов, радикалов и русских". Макрон обвинил российские СМИ в раздувании насилия во Франции с помощью "придурков в желтых жилетах". Пока полиция пытается справиться с протестами на улицах Парижа, сам президент дает советы по преодолению кризиса Каракасу. Макрон 4 февраля одним из первых в Европе официально признал лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо временным лидером страны. При этом на последних выборах действующий президент Венесуэлы Мадуро набрал почти 70 процентов голосов, а рейтинг Макрона во Франции сейчас не дотягивает и до 30! Венесуэльский вопрос снова разделил Европу: некоторые страны отказались вмешиваться во внутренние дела других государств. Особое мнение – у Греции и Италии.Ни комментариев, ни официальных заявлений — лишь ссылки на анонимные источники, но Италия, похоже, это действительно сделала: поставила вето на общеевропейском решении признать Гуайдо. И вполне понятно откуда у итальянцев вдруг такая скромность — при общем единодушии, 27 из 28 – "за", это "нет" кажется подвигом, вызовом США и Брюсселю.Итальянское "нет" произнесено на неформальной встрече в Бухаресте. Можно назвать это официальной государственной позицией: у власти – "Лига" и "Пять звезд". И даже если премьер Конте пытается делать аккуратные и нейтральные заявления, вице-премьер Де Майо выступил за него в парламенте."Мы не хотим дойти до того, что будем вынуждены признать президентом того, за кого не голосовал народ. В последние годы западные страны часто принуждали нас к вмешательству в дела других государств. В Венесуэле за перемены должен отвечать сам народ", — подчеркнул итальянский премьер.Все это, конечно, не означает, что Италия поддерживает Мадуро — Рим не признал результаты выборов 2018 года, проигнорировал инаугурацию президента. Но и быть как все — поддерживать Гуайдо — пока не собирается. Позицию, скорее всего, придется оформить в виде официальной. И левые уже настаивают на голосовании в парламенте. Отсутствие общего заявления от имени ЕС, на котором Италия поставила крест, означает, что каждая страна теперь должна решить для себя сама — признавать ли Гуайдо или нет? В Германии уже попытались решить, но тут же запутались."По-нашему мнению, в Венесуэле нет демократически легитимного президента", — огласил немецкую внешнеполитическую позицию официальный представитель МИД Германии Райнер Бройль.А это позиция канцлера Ангелы Меркель — очень далекая от того, что считают дипломаты:"Гуайдо является легитимным временным президентом Венесуэлы".Во Франции тоже премьер и его министр, видимо, не договорились перед тем, как писать в твиттере и давать интервью на радио. Это позиция президента Пятой республики Эммануэля Макрона:"Франция признает Хуана Гуайдо президентом, ответственным за избирательный процесс".А вот министр иностранных дел поплыл после третьего и очень простого вопроса.— Так с точки зрения Франции, президент Гуайдо или нет?"Мы свяжемся с нашими европейскими коллегами, чтобы переформулировать это требование", — уклончиво дипломатичен в ответ министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.Высказаться придется всем, но кое-то уже задумался. Признавая Гуйадо, об этом пишут итальянские издания, это признание того, что с такой же легкостью такое признание в обход выборов может случиться в любой другой стране, в том числе европейской.Отношение Старого света к законному президенту Венесуэлы журналист испанского телеканала La Sexta Хорди Эволе, пришедший брать у Николаса Мадуро интервью, явил через свой внешний вид. Конкистадоры XXI века не носят доспехов. Чтобы подчеркнуть свое превосходство в президентском дворце Мирафлорес, достаточно появиться в рубашке навыпуск, джинсах и кроссовках. И первым делом спросить про ультиматум."Мы не принимаем ничьих ультиматумов, — спокойно ответил президент Венесуэлы Николас Мадуро. И пояснил, — Это как, если бы я сказал ЕС: "Даю вам семь дней, чтобы признать республику Каталония, в противном случае мы примем меры".Но Эволе не унимался.— У меня есть номер Гуайдо. Если вы не против, я могу его набрать, — предложил журналист Хорди Эволе."Если он ответит, я поговорю", — согласился Мадуро."Давайте попробуем, я не знаю — ответит он или нет. Может, вы захотите оставить ему сообщение", — продолжил Эволе."Его абонентский ящик переполнен", — отметил Николас Мадуро.Наверное, стоило написать в Twitter, которым Гуайдо пользуется регулярно. Сегодняшним утром микроблог самозванца буквально дымился от напряжения.Всех тех, кто признал его в Евросоюзе, Гуайдо решил поблагодарить отдельно. Одна страна — один твит. Эстонию он, правда, почему-то пропустил…Микроблог Twitter предпочитает и человек, без которого не было бы Гуайдо в его нынешнем виде.Но накануне к Дональду Трампу приходили с телекамерой. Ведущая CBS в очередной раз спросила про вероятность силового сценария со стороны США."Что может заставить вас использовать американских военных в Венесуэле? Какие интересы национальной безопасности?" – поинтересовалась ведущая CBS Маргарет Реннан."Я бы не говорил о национальных интересах, — честно ответил президент США Дональд Трамп. — Но в целом это, конечно, вариант, который мы рассматриваем"."Вы готовы лично прости переговоры с Николасом Мадуро, чтобы убедить его уйти?" – поинтересовалась Маргарет Реннан у Трампа."Он запросил встречу, я не согласился, потому что мы слишком далеки друг от друга в этом вопросе. У нас есть молодой и энергичный кандидат, есть и другие люди из этой группы, которые подходят".Что Трамп имел в виду, говоря о других людях, осталось непонятным.Но для Гуайдо это может быть тревожный сигнал. Его решающие митинги ничего не решают, и Николас Мадуро с призывами к диалогу и предложениями провести досрочные парламентские выборы выбивает из-под оппозиции почву. К тому же законного президента Венесуэлы поддерживает армия. С военными он общается едва ли не каждый день. Фрагменты пламенных выступлений тут же расходятся на цитаты."Быть или не быть, сказал великий Шекспир. Быть или не быть — это сегодняшняя дилемма. Быть родиной или быть колонией. Я — рабочий, как Иисус Христос Спаситель, глубокий христианин", — заявил Николас Мадуро.Милосердным хочет выглядеть и Джон Болтон. Он обещает Венесуэле гуманитарную помощь. Поставки собираются осуществлять из приграничной Колумбии, из города Кукута, куда недавно прилетал глава южного командования США адмирал Фаллер и где уже видели броневики. Попахивает провокацией, которую могут использовать как для начала вторжения, так и для запуска гражданской войны."Народ Венесуэлы будет стоять на страже границ родины. Мы всегда готовы к отражению нападения", — заверила сограждан вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.А теперь даже лучше, чем раньше.В состав регулярных сил Николас Мадуро приказал включить бойцов народного ополчения, которые получат доступ к армейскому вооружению. Всего под ружье могут быть поставлены до двух миллионов человек. Первые совместные маневры назначены на 10 февраля. Сценарий – отражение атаки извне – диктует сама жизнь.