Главнокомандующий Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать в страну граждан России, которые будут находиться в составе наблюдателей ОБСЕ на выборах главы государства 31 марта.

Главнокомандующий Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать в страну граждан России, которые будут находиться в составе наблюдателей ОБСЕ на выборах главы государства 31 марта.В Верховной раде 4 февраля был зарегистрирован законопроект, запрещающий представителям России участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах президента и парламента Украины, передает ТАСС.В случае одобрения закона наблюдателем не может быть "лицо, являющееся гражданином или подданным государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом".Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не допустит россиян в качестве наблюдателей на выборах президента.В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сочли эти заявления недопустимыми и сообщили, что будут действовать в соответствии с принципами, которые заложены в документах ОБСЕ.Россия, по словам Сергея Лаврова, получила приглашение от ОБСЕ направить наблюдателей в миссию, которая будет следить за президентскими выборами на Украине. Глава МИД дал понять: официальных предлогов провести голосование вне поля зрения Москвы у Киева нет, и отгородиться, не нарушая международное право, не получится.О том, как Украина сейчас готовится к выборам, смотрите свежую программу "60 минут".