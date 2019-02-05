В рекламной паузе по ходу трансляции финала Суперкубка по американскому футболу компания Google показала ролик, похваставшись достижениями мобильного приложения Переводчик (Google Translate). В поисковике сообщили, что при помощи их сервиса пользователи ежедневно переводят свыше 100 миллиардов слов.

В рекламной паузе по ходу трансляции финала Суперкубка по американскому футболу компания Google показала ролик, похваставшись достижениями мобильного приложения "Переводчик" (Google Translate). В поисковике сообщили, что при помощи их сервиса пользователи ежедневно переводят свыше 100 миллиардов слов.Но, как следует из рекламы, с русским языком в Google не очень-то ладят. Когда камеру смартфона наводят на меню, там можно увидеть надпись: "импортные черный фермы подняли икра", что делает её перевод на английский бессмысленным.Очевидно, имелось в виду "импортная черная икра, выращенная на ферме" (imported farm-raised black caviar). Если меню в ролике — не постановка, а реальная вывеска ресторана, можно предположить, что эта фраза, в свою очередь, также была переведена машинным способом. В этом случае реклама двустороннего перевода выглядит еще более странно.∎Ассистент Google освоил перевод речи на 27 языках читайте такжеСама программа грубых ошибок не допустила: такие блюда, как "луковый суп" (onion soup), "вареники" (pierogi — допустимый вариант) и "икра" (caviar), переведены корректно.