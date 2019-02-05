27-летняя Анастасия Балинская
в отчаянии от сложившейся ситуации. После неудачно проведенной операции на нос
у экс-участницы реалити-шоу Дом-2 начались серьезные осложнения.
27-летняя Анастасия Балинская
в отчаянии от сложившейся ситуации. После неудачно проведенной операции на нос
у экс-участницы реалити-шоу "Дом-2" начались серьезные осложнения.
Своим печальным опытом девушка
поделилась с подписчиками в Instagram. Она рассказала,
что обратилась к пластическому хирургу, чтобы исправить форму носа. Но результат
проведенной ринопластики не оправдал ожиданий звезды телешоу.
Теперь Балинская испытывает проблемы со
здоровьем и собирается привлечь специалиста к ответственности. "Изуродовали лицо!.. У меня была искривлена перегородка, я попросту не дышала. Решено было, что
точно надо ее ровнять.
Была маленькая горбиночка, которая меня раздражала в тот
момент... И я решилась на этот шаг, ведь слова хирурга были таковы:
убрать горбинку, нос будет казаться длинным, надо тогда сразу и укоротить его.
А я ему и доверилась, дура", – написала бывшая участница .
По словам
Анастасии, результатами опытного хирурга оказались все так же не
дышащий, кривой, разбухающий на морозе и во сне нос, который стал "в три раза
больше, чем был". "Целая куча затрат на капли, промывалки и т.п.… и три года
слез в моей жизни… Что с эти делать? Как быть? Кто сталкивался с
таким?" – обратилась к поклонникам Балинская. По словам звезды реалити-шоу,
доктор посоветовал ей обращаться с претензиями в суд.
Девушка не намерена оставлять проблему без внимания. Сейчас она
занимается поиском юриста, который будет защищать ее интересы в суде. "Я в шоке.
Кто сможет мне помочь? Совместными усилиями мы добьемся правосудия и того, чтобы
никто больше не пострадал!" – попросила в микроблоге о помощи звезда