27-летняя Анастасия Балинская в отчаянии от сложившейся ситуации. После неудачно проведенной операции на нос у экс-участницы реалити-шоу Дом-2 начались серьезные осложнения.

27-летняя Анастасия Балинскаяв отчаянии от сложившейся ситуации. После неудачно проведенной операции на носу экс-участницы реалити-шоу "Дом-2" начались серьезные осложнения.Своим печальным опытом девушкаподелилась с подписчиками в Instagram. Она рассказала,что обратилась к пластическому хирургу, чтобы исправить форму носа. Но результатпроведенной ринопластики не оправдал ожиданий звезды телешоу.Теперь Балинская испытывает проблемы создоровьем и собирается привлечь специалиста к ответственности. "Изуродовали лицо!.. У меня была искривлена перегородка, я попросту не дышала. Решено было, чтоточно надо ее ровнять.Была маленькая горбиночка, которая меня раздражала в тотмомент... И я решилась на этот шаг, ведь слова хирурга были таковы:убрать горбинку, нос будет казаться длинным, надо тогда сразу и укоротить его.А я ему и доверилась, дура", – написала бывшая участница .По словамАнастасии, результатами опытного хирурга оказались все так же недышащий, кривой, разбухающий на морозе и во сне нос, который стал "в три разабольше, чем был". "Целая куча затрат на капли, промывалки и т.п.… и три годаслез в моей жизни… Что с эти делать? Как быть? Кто сталкивался стаким?" – обратилась к поклонникам Балинская. По словам звезды реалити-шоу,доктор посоветовал ей обращаться с претензиями в суд.Девушка не намерена оставлять проблему без внимания. Сейчас оназанимается поиском юриста, который будет защищать ее интересы в суде. "Я в шоке.Кто сможет мне помочь? Совместными усилиями мы добьемся правосудия и того, чтобыникто больше не пострадал!" – попросила в микроблоге о помощи звезда