По данным издания, больше всего картами россияне оплачивают бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания

Доля безналичных покупок в России по итогам января 2019 года впервые составила 50%. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на данные компании "Такском".По данным издания, еще в 2017 году доля россиян, использующих безналичную оплату, составляла 40%, а в 2018 году этот показатель вырос до 46%. Больше всего картами россияне оплачивают бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания.Как показало исследование, наиболее часто карты используются в Москве, Тюмени, Уфе, Санкт-Петербурге, Перми, Казани и Красноярске. В свою очередь в Тольятти, Саратове, Нижнем Новгороде и Волгограде доминирующим способом оплаты остается наличный расчет.Анализ проводился на основе обработки фискальных данных с касс, всего было проверено 11 млрд чеков."Такском" - российская IT-компания, специализирующаяся на внедрении и сопровождении систем электронного документооборота. Одним из основных видов деятельности компании является предоставление возможности пользоваться электронными чеками. Компания имеет собственный сервис по проверке кассовых чеков онлайн.