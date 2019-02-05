Подозрительный сверток изъяли полицейские у известной пианистки Анны Коровушкиной. Артистку задержали, содержимое пакета отправлено на исследование.

Подозрительный сверток изъяли полицейские у известнойпианистки Анны Коровушкиной. Артистку задержали, содержимое пакета отправленона исследование.Предположительно, наркотики – заключили стражи порядка,остановившие 27-летнюю девушку в подъезде дома на Открытом шоссе в Москве. Приличном досмотре у пианистки изъяли сверток из скотча коричневого цвета снеизвестным веществом.Вещество, найденное у пианистки, отправлено в лабораторию, проводится проверка.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, рассказал источникв правоохранительных органах столицы.Анна Коровушкина – известная в Сети личность.Девушка серьезно больна, она несколько лет собирала в интернете деньги налечение редкого заболевания печени.В то же время, некоторые пользователи – среди них и друзьяартистки – подозревают, что девушка тратит собранные средства не совсем поназначению. Поговаривают, что своей болезнью пианистка прикрываетнаркозависимость.В то же время, специалисты не отрицают, что может действительно страдать от серьезного заболевания. Однако бесконтрольное применение обезболивающих препаратов формируют у человеказависимость от этих лекарств – поэтому принимать подобные медикаменты надо подстрогим врачебным контролем, передает "Москва 24".