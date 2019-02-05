Подозрительный сверток изъяли полицейские у известной
пианистки Анны Коровушкиной. Артистку задержали, содержимое пакета отправлено
на исследование.
Подозрительный сверток изъяли полицейские у известной
пианистки Анны Коровушкиной. Артистку задержали, содержимое пакета отправлено
на исследование.
Предположительно, наркотики – заключили стражи порядка,
остановившие 27-летнюю девушку в подъезде дома на Открытом шоссе в Москве. При
личном досмотре у пианистки изъяли сверток из скотча коричневого цвета с
неизвестным веществом.
Вещество, найденное у пианистки, отправлено в лабораторию, проводится проверка.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, рассказал источник
в правоохранительных органах столицы.
Анна Коровушкина – известная в Сети личность.
Девушка серьезно больна, она несколько лет собирала в интернете деньги на
лечение редкого заболевания печени.
В то же время, некоторые пользователи – среди них и друзья
артистки – подозревают, что девушка тратит собранные средства не совсем по
назначению. Поговаривают, что своей болезнью пианистка прикрывает
наркозависимость.
В то же время, специалисты не отрицают, что может действительно страдать от серьезного заболевания. Однако бесконтрольное применение обезболивающих препаратов формируют у человека
зависимость от этих лекарств – поэтому принимать подобные медикаменты надо под
строгим врачебным контролем, передает "Москва 24".