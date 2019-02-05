Знаменитый драматург, сценарист и режиссер Рустам Ибрагимбеков отмечает сегодня 80-летие. Первый же сценарий, который он написал для кино, принес автору настоящую славу. Фильм Белое солнце пустыни стал культовым, в кинотеатрах его посмотрели миллионы зрителей.

Знаменитый драматург, сценарист и режиссер Рустам Ибрагимбеков отмечает сегодня 80-летие. Первый же сценарий, который он написал для кино, принес автору настоящую славу. Фильм "Белое солнце пустыни" стал культовым, в кинотеатрах его посмотрели миллионы зрителей. Но мало кто знает, что некоторые эпизоды картины Ибрагимбеков списал со своей личной жизни.Слава и признание? Случай и везение, философски замечает Рустам Ибрагимбеков. Молодой сценарист из Баку был приглашен именитыми режиссерами Кончаловским и Чухраем как специалист по Востоку.Вместе с Валентином Ежовым Ибрагимбеков пишет сценарий фильма, спустя годы ставшего обязательным к просмотру перед полетом в космос. А тогда, в конце 60-х, это был творческий эксперимент и новаторство. Сцена с икрой, например, — из наболевшего.- Не могу я ее проклятую!"Я родился и вырос в Баку, у меня всегда было очень много икры. И эта фраза — "ну не могу я ее уже", ее сказал мой товарищ", — рассказывает режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Рустам Ибрагимбеков.Жесткий и непримиримый герой "истерна" по ходу пьесы превращается в простого хорошего человека.- И называйте меня просто — товарищ Сухов."Должен был сниматься другой актер, но он запил", — вспоминает сценарист.Название фильма рождается в чиновничьем кабинете. Первоначальное – "Спасите гарем" — Госкино сочло легкомысленным. Попросили что-нибудь нейтральное. Так появилось название — "Белое солнце пустыни".Народное кино разошлось на цитаты.- Я мзду не беру, мне за державу обидно.В его жизни случались соавторства, в котором каждый понимал другого с полуслова."Жизнь переходит в творчество, творчество — в жизнь, и где границы, никто не знает, а у Рустама, он и есть начало жизни и творчества: и то, и другое выходит из его системы координат, которую он когда-то определил для себя", — считает художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков.Оскароносные "Утомленные солнцем", где с Никитой Михалковым писали сценарий, в четыре руки."Все это увидено глазами девочки, которая полна радости. И вот эта двойственность, когда одни люди говорят: "Ах, как было замечательно", а другие люди говорят: "Это такое страшное время", — и то, и то правда", — говорит Ибрагимбеков.Он работает, а годы — отступают. Вот и новая пьеса — об этом."Я, как моя героиня, не хочу сдаваться", — говорит драматург.