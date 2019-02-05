В минувшую ночь в Китае наступил Новый год и начался Праздник весны. По традиции китайцы зажигают красные огни и пускают фейерверки, чтобы отпугнуть чудовище Нень, пожирающее скот и зерно. Власти КНР уже несколько лет запрещают использовать пиротехнику во время празднования, и по этой причине изобретательные местные жители нашли иные способы прогнать мифического монстра.

В минувшую ночь на 5 февраля в Китае наступил год желтой земляной свиньи, и начался Праздник весны. По традиции китайцы обычно зажигают красные огни и пускают фейерверки, чтобы отпугнуть чудовище Нень, пожирающее скот и зерно.Однако в этом году, как и в прошлом, власти запретили использовать пиротехнику, объясняя это заботой об экологии и безопасности.Многие местные жители, не боясь возможных последствий, нарушили запрет — по всей стране были запущены фейерверки, преимущественно, самодельные, изготовленные из серы, древесного угля и селитры. Бдительная полиция задержала и оштрафовала тысячи почитателей огненных традиций.Другие китайцы довольно остроумно научились обходить запрет на использование пиротехники при помощи мощных пневматических хлопушек. Некоторые научились виртуозно свистеть, подражая звуку летящих снарядов. Остальные дубасили что есть силы пластиковыми бутылками, имитируя хлопки взрывов, а также мигали лампами и фонарями, изображая отсветы салюта.К утру выяснилось, что чудовище Нень ни на кого не напало. Это значит, что имитация запусков хлопушек и фейерверков действует и достаточно эффективно отпугивает мифического монстра.#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }