Футболист санкт-петербургского Зенита Александр Кокорин выступил с открытым письмом, в котором извинился перед болельщиками, одноклубниками и тренерским штабом за свое поведение.Кроме того, он сообщил, что полностью усвоил урок, который ему преподала жизнь.

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин выступил с открытым письмом, в котором извинился перед болельщиками, одноклубниками и тренерским штабом за свое поведение. Кроме того, он сообщил, что полностью усвоил урок, который ему преподала жизнь."Хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях", – цитирует письмо спортсмена РИА Новости.В нем он также признался, что его реакция на оскорбления со стороны потерпевших была чрезмерной, однако он сразу же после конфликта уже извинился перед пострадавшими и готов загладить причиненный вред."Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует. Очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье", – заявил спортсмен.Напомним, что новое заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева должно состояться 6 февраля в Тверском суде Москвы. Ранее стало известно, что следствие просит суд продлить срок содержания футболистов до 8 апреля.