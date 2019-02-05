Ситуация на Украине обостряется в преддверии выборов. Генпрокуратура
Незалежной возбудила уголовное дело против главы общественного движения
Украинский выбор Виктора Медведчука,
которого называют кумом президента России Владимира Путина. Об этом во
вторник, 5 февраля, сообщила представитель ведомства Лариса Сарган.
Ситуация на Украине обостряется в преддверии выборов. Генпрокуратура
Незалежной возбудила уголовное дело против главы общественного движения
"Украинский выбор" Виктора Медведчука,
которого называют кумом президента России Владимира Путина. Об этом во
вторник, 5 февраля, сообщила представитель ведомства Лариса Сарган.
Политик
подозревается в государственной измене и посягательстве на
территориальную целостность Украины. Речь идет о съезде оппозиционной
партии "За жизнь", где Медведчук заявил о необходимости предоставления автономии Донбассу.
Генпрокуратура
сочла это публичным призывом к изменению границ страны и поддержкой
сепаратизма. Кроме того, ведомстве считают, что таким образом политик
помогает России вести подрывную деятельность на Украине.
Виктора Медведчука называют "серым кардиналом" Незалежной.
Он не занимает ни одного государственного поста, но имеет обширные
связи в украинской политической элите и оказывает влияние на политику
государства. Медведчук считается сторонником укрепления связей с Россией.
Лидера
движения "Украинский выбор" называют кумом Владимира Путина. По
некоторым сведениям, в 2004 российский лидер вместе с женой Дмитрия
Медведева Светланой крестили в Казанском соборе Санкт-Петербурга дочь Медведчука.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют несколько десятков человек.
Среди
них – действующий президент Петр Порошенко, глава партии "Батькивщина"
Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, глава "Оппозиционной платформы
– За жизнь" Юрий Бойко, руководитель фонда "Украинская перспектива"
Александр Вилкул и другие политики.