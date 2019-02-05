Ситуация на Украине обостряется в преддверии выборов. Генпрокуратура Незалежной возбудила уголовное дело против главы общественного движения Украинский выбор Виктора Медведчука, которого называют кумом президента России Владимира Путина. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщила представитель ведомства Лариса Сарган.

Ситуация на Украине обостряется в преддверии выборов. ГенпрокуратураНезалежной возбудила уголовное дело против главы общественного движения"Украинский выбор" Виктора Медведчука,которого называют кумом президента России Владимира Путина. Об этом вовторник, 5 февраля, сообщила представитель ведомства Лариса Сарган.Политикподозревается в государственной измене и посягательстве натерриториальную целостность Украины. Речь идет о съезде оппозиционнойпартии "За жизнь", где Медведчук заявил о необходимости предоставления автономии Донбассу.Генпрокуратурасочла это публичным призывом к изменению границ страны и поддержкойсепаратизма. Кроме того, ведомстве считают, что таким образом политикпомогает России вести подрывную деятельность на Украине.Виктора Медведчука называют "серым кардиналом" Незалежной.Он не занимает ни одного государственного поста, но имеет обширныесвязи в украинской политической элите и оказывает влияние на политикугосударства. Медведчук считается сторонником укрепления связей с Россией.Лидерадвижения "Украинский выбор" называют кумом Владимира Путина. Понекоторым сведениям, в 2004 российский лидер вместе с женой ДмитрияМедведева Светланой крестили в Казанском соборе Санкт-Петербурга дочь Медведчука.Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют несколько десятков человек.Срединих – действующий президент Петр Порошенко, глава партии "Батькивщина"Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, глава "Оппозиционной платформы– За жизнь" Юрий Бойко, руководитель фонда "Украинская перспектива"Александр Вилкул и другие политики.