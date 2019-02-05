Бракоразводный процесс пары длится уже несколько месяцев. Спортсмен Денис Глушаков отказался от спора за детей и взыскания алиментов с Дарьи, но с имуществом он пока не готов так же быстро расстаться. Поводом для нового скандала стал семейный особняк в Истре.

Бракоразводный процесс пары длится уже несколько месяцев. Спортсмен Денис Глушаков отказался от спора за детей и взыскания алиментов с Дарьи, но с имуществом он пока не готов так же быстро расстаться. Поводом для нового скандала стал семейный особняк в Истре.Несколько лет назад супруги приобрели роскошный загородный дом площадью 550 квадратных метров. Дарья рассказала, что сама обустраивала особняк. "Я все в этот дом сама покупала, каждую детальку. Даже за границу летала, чтобы на кое-каких вещах сэкономить", – вспомнила она.Сразу после того как они подали на развод, успел переписал дом на свою мать и собирался выставить здание на продажу. Его стоимость оценивается в 300 миллионов рублей. Адвокат супруги капитана "Спартака" выступил против этого решения и потребовал, чтобы особняк был включен в список совместно нажитого имущества. Однако суд по неизвестной причине отказался удовлетворить эту просьбу.Позднее спортсмен передумал продавать особняк. Пословам Дарьи, сейчас в доме живет новая возлюбленная футболиста. "Явидела, что в доме живет другая женщина, еще когда приезжала вещи забирать. Конечно,мне больно и обидно!", – передает ее слова .Напомним, разлад в отношениях и его жены случился в концепрошлого года. Тогда Дарья обвинила своего супруга в том, что он изменил ей с другой женщиной. Сам спортсмен отрицает все обвинения. Он уверен, что бывшая возлюбленная пытается испортить его репутацию по указу "заинтересованных лиц".