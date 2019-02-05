Накануне свет увидела программа шоумена Андрея Малахова, в
которой обсуждалась смерть Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом
Децл. На шоу присутствовал некий Михаил Перевощиков, который утверждал, что
стал свидетелем смерти звезды. Однако теперь выяснилось, что этого очевидца
не было в ижевском клубе в момент трагедии.
Накануне свет увидела программа шоумена Андрея Малахова, в
которой обсуждалась смерть Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом
Децл. На шоу присутствовал некий Михаил Перевощиков, который утверждал, что
стал свидетелем смерти звезды. Однако теперь выяснилось, что этого "очевидца"
не было в ижевском клубе в момент трагедии.
Перевощиков рассказывал в студии "Прямого эфира" телеканала "Россия
1", что Толмацкий перед гибелью жаловался на онемение руки, как работники
заведения откачивали артиста, как прибыла скорая. Меж тем, другие сотрудники заявляют, что Михаила в эти минуты не было на месте.
"Михаил, который сейчас находится на программе "Прямой
эфир", не был в ту ночь в клубе. Именно в тот момент он уехал из нашего
заведения. Все, что он говорит на программе – неправда, потому что его не было
и он не может этого знать!" – заявила хостес клуба– Анна в видеообращении в
соцсетях.
Слова сотрудницы клуба подтверждает арт-директор заведения
Лана Шенкнехт. По ее словам, Михаил покинул здание в 23:30, так как его смена
закончилась раньше, а Децлу стало плохо около часа ночи.
Шенкнехт отмечает, что утром Перевощиков в соцсетях
интересовался у нее подробностями случившегося. "Когда мы спросили его, зачем
он собирается на программу, он ответил: "Ради свободы слова". Странный человек
по поведению, короче говоря", – заметила арт-директор.
Также она добавила, что Михаил был уволен из клуба, однако
его уход никак не связан с появлением на шоу Малахова. "Буквально дня два назад
он серьезно нахамил своему руководству", – заметила Шенкнехт.
Между тем, Перевощиков настаивает на своем. Он твердит, что
был в клубе, когда звезде стало плохо, наблюдал за тем, как приехала скорая и
как констатировали смерть. Об этом сообщает