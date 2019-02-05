Накануне свет увидела программа шоумена Андрея Малахова, в которой обсуждалась смерть Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл. На шоу присутствовал некий Михаил Перевощиков, который утверждал, что стал свидетелем смерти звезды. Однако теперь выяснилось, что этого очевидца не было в ижевском клубе в момент трагедии.

Накануне свет увидела программа шоумена Андрея Малахова, вкоторой обсуждалась смерть Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимомДецл. На шоу присутствовал некий Михаил Перевощиков, который утверждал, чтостал свидетелем смерти звезды. Однако теперь выяснилось, что этого "очевидца"не было в ижевском клубе в момент трагедии.Перевощиков рассказывал в студии "Прямого эфира" телеканала "Россия1", что Толмацкий перед гибелью жаловался на онемение руки, как работникизаведения откачивали артиста, как прибыла скорая. Меж тем, другие сотрудники заявляют, что Михаила в эти минуты не было на месте."Михаил, который сейчас находится на программе "Прямойэфир", не был в ту ночь в клубе. Именно в тот момент он уехал из нашегозаведения. Все, что он говорит на программе – неправда, потому что его не былои он не может этого знать!" – заявила хостес клуба– Анна в видеообращении всоцсетях.Слова сотрудницы клуба подтверждает арт-директор заведенияЛана Шенкнехт. По ее словам, Михаил покинул здание в 23:30, так как его сменазакончилась раньше, а Децлу стало плохо около часа ночи.Шенкнехт отмечает, что утром Перевощиков в соцсетяхинтересовался у нее подробностями случившегося. "Когда мы спросили его, зачемон собирается на программу, он ответил: "Ради свободы слова". Странный человекпо поведению, короче говоря", – заметила арт-директор.Также она добавила, что Михаил был уволен из клуба, однакоего уход никак не связан с появлением на шоу Малахова. "Буквально дня два назадон серьезно нахамил своему руководству", – заметила Шенкнехт.Между тем, Перевощиков настаивает на своем. Он твердит, чтобыл в клубе, когда звезде стало плохо, наблюдал за тем, как приехала скорая икак констатировали смерть. Об этом сообщает