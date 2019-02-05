Недавно Сеть всколыхнула новость о кончине лжебеременной Светланы Софиевой, которая прославилась на всю страну после участия в программе Андрея Малахова. Женщина умерла при очень странных обстоятельствах.

Недавно Сеть всколыхнула новость о кончине лжебеременнойСветланы Софиевой, которая прославилась на всю страну после участия в программеАндрея Малахова. Женщина умерла при очень странных обстоятельствах.Софиева, которая еще несколько месяцев назад говорила, чтоносит под сердцем детей Филиппа Киркорова, ушла из жизни от остановки сердца водной из столичных больниц. Узнав об ужасной новости, племянница и приемнаядочь первым же рейсом прилетела в Москву из Волгограда, чтобы попрощается сродственницей.Родные дети Светланы – дочь Евгения и сын Денис сразу послесмерти родительницы бросились разыскивать документы на квартиру в центрестолицы стоимостью 10 миллионов долларов. Наследник Софиевой забрал мать изморга только спустя шесть дней после ее гибели.Примечательно, что Светлана скончалась сразу после того, каксообщила детям, что не собирается продавать свою элитную квартиру на Тверском бульвареза бесценок. Угрозы от членов семьи подтверждает последнее видеосообщение Светланы,которое оказалось в распоряжении редакторов программы "Прямой эфир" телеканала "Россия1"."Здравствуйте. У меняпроходит очень серьезная сделка по квартире. Я не уверена, что она пройдет и незакончится убийством. Они заставили меня сфальсифицировать справку оботсутствии беременности, заставили под угрозой жизни, чтобы я была для бандитовболее уязвима. Приходил ночью в квартиру Карибов. Они с Денисом и Иваномпытались провести убийство. У меняголова разрывается, как будто глаза вырывает и надбровные дуги", – говоритСофиева на камеру.В студии "Прямого эфира" Андрей Малахов сообщил, чтонезадолго до гибели пытался помочь Светлане. Он и его редакторы оплатилиженщине лечение в частной клинике.Врач Василий Шуров сообщил телеведущему, что Софиевапоступила с множественными соматическими заболеваниями. Также он диагностировалу нее шизофрению. "Это длительно нелеченная бредовая пациентка с любовным бредом, с мнимой беременностью с сопутствующими заболеваниями в виде гипертонии исахарного диабета", – сообщил медик.По мнению Шурова, из-за психического недуга Светлана игнорироваларекомендации врачей, не верила диагнозам, которые ей ставили. "Она у наснаблюдалась амбулаторно, приходила, уходила. За сутки до смерти она пришла втяжелом, запущенном состоянии, у нее начало изменяться сознание, давлениевысокое, сахар высокий. Тут уже ее согласие не требовалось, мы вызвали скорую иперевели ее в реанимацию", – вспоминает свою последнюю встречу с пациенткойВасилий.Также врач поведал, что, скорее всего, из-за патологическихизменений психики Софиева и разбазарила все многомиллионное состояние погибшегомужа. Также заболевание осложняло ее общение с детьми."Мы общались с сыном. Он один раз приехал. Сын в курсе еесоматических проблем и длительной нелеченной психиатрической патологии. Такоеощущение, что он от этого очень устал и относится крайне скептически. Онаболеет более 10 лет. Мальчику 21 год. Он в этом варится с 11 лет", – заметилШуров.Отметим, что на новость о гибели своей главной фанатки отреагировали сам Филипп Киркоров. Домработница поп-короля Людмила Доронова передала словаартиста."Он в курсе иочень-очень переживает. Он говорит: "Конечно, это трагедия для всех". Онадействительно была его преданной поклонницей", – заметила помощница по хозяйству.