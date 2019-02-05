Капитан итальянского футбольного клуба Наполи Марек Гамшик принял предложение китайском команды Далянь Ифань. Словацкий полузащитник подписал контракт на три года.

Капитан итальянского футбольного клуба "Наполи" Марек Гамшик принял предложение китайском команды "Далянь Ифань". Словацкий полузащитник подписал контракт на три года.Как сообщает Чемпионат.com, "Наполи" заработал на трансфере Гамшика 15 млн евро без учета бонусов. При этом зарплата самого словацкого футболиста в сумме по контракту составит 9 млн евро.Отметим, что Гамшик выступает за "Наполи" с 2007 года. Он является рекордсменом команды по количеству проведенных матчей и забитых мячей.