Мария Порошина родила долгожданного сына в середине января. Однако лишь сейчас смогла с ним выйти на прогулку.

Мария Порошина родила долгожданного сына в середине января. Однако лишь сейчас смогла с ним выйти на прогулку.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram поделилась с многочисленными подписчиками свежей фотографией. На ней популярная актриса запечатлена вместе с коляской на улице. "👶🏻✨Наконец потеплело и мы с малышом начали гулять 🎉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявила артистка, на снимке буквально сияющая от счастья.Поклонники рассыпались в комплиментах. "Никогда не думала ,что скажу это женщине😂Я ВАС ОБОЖАЮ!!!!", "Какая вы молодец!!!! Здоровья вам и вашим родным!!!!!!", "ЗДОРОВЬЯ МАМЕ И МАЛЫШУ", "Счастливая женщина!", "Машенька, вы прекрасны!!!! Счастьч вам и радости!!", "Поздравляю вас с рождением малыша! Пусть растет здоровеньким радует вас и ваших деток!!! Вы потрясающая актриса!!!", "Только счастья, только здоровья, радости Вам, Мария, и Вашим деткам! Вы СУПЕР!" – прокомментировали новую фотографию поклонники.Напомним, 11 января артистка родила пятого ребенка. Мальчик появился на свет в одном из самых престижных госпиталей страны, на выписке присутствовали старшие дочери и мать Порошиной.Артистка хранит молчание о личности отца ребенка, однако отмечает, что мужчина живет за пределами России. Многие уверены, что звезда родила от коллеги Ярослава Бойко.Однако в новом интервью артист открестился от сына . Бойко уверил общественность, что никогда его отношения с артисткой не выходили за рамки рабочих. "Уже 15 лет это длится, мы уже привыкли. Ничего не было, куда уж", – заявил артист в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".