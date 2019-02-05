Симона Юнусова, мать рэп-исполнителя Тимати, ведет свой блог, в котором делится подробностями своей жизни, прошлой и настоящей. Женщина рассказала о том, как потеряла близкого человека из-за онкологического заболевания.

Симона Юнусова, мать рэп-исполнителя Тимати, ведет свой блог, в котором делится подробностями своей жизни, прошлой и настоящей. Женщина рассказала о том, как потеряла близкого человека из-за онкологического заболевания.На официальной страничке в социальной сети Instagram Симона Юнусова регулярно публикует фотографии своей внучки Алисы, дочери и модели Алены Шишковой, экзотические виды и архивные снимки. Так, она выложила коллаж, состоящий из двух частей: на одном – фото бабушки, на втором – фото матери.Оказывается, свою родственницу Симона потеряла из-за рака. "Однажды бабушка сказала: – "Потрогай, у меня на плече вылезла какая-то "гуля". Шарик, размером с перепелиное яйцо, катался под кожей и вызывал у меня омерзение и животный страх. Через месяц мы узнали, что это метастазы... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – начала свой рассказ Симона.Она призналась, что вследствие детского возраста не помнит всех подробностей болезни бабушки. И все же кое-что ей запомнилось особенно ярко. "Бабушка в основном уже лежала, но в этот день встала, оделась и куда-то пошла. Я смотрела из окна на ее осунувшееся лицо, маленькую фигурку и моё сердце сжималось от тревоги и жалости. Она шла ссутулившись,прихрамывая на правую ногу. Эту походку в старости унаследует моя Мама... Бабушки не было часа три. Она вернулась с аккуратной прической, подкрашенными волосами и розовым маникюром. Бабушка выпила сладкий чай, легла и больше не вставала. Через две недели ее не стало..." – поведала мать .На похороны маленькую Симону не взяли, решив, что ребенку нечего там делать. "Со мной осталось чувство незавершённости в отношениях с бабушкой и полное непонимание маминых страданий после её смерти, которую она ей желала в гневе... Во всех тонкостях человеческих взаимоотношений я начну разбираться значительно позже..." – завершила свой пост Симона Юнусова.