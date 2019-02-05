Известная журналистка рассказала почему так и не стала матерью. 64-летняя Алена Долецкая призналась, что прошла через настоящий ад.

Известная журналистка рассказала почему так и не сталаматерью. 64-летняя Алена Долецкая призналась, что прошла через настоящий ад.Долецкая стала гостьей нового выпуска влога ТатьяныЛазаревой, который опубликован на сайте YouTube. Собеседницы затронули тему отсутствия у женщин детей и общественногодавления, которое им приходится испытывать на себе по этой причине.Алена призналась, что обожает малышей и очень хотела статьмногодетной матерью. Она вышла замуж в 18 лет. Уже тогда она грезила о пятинаследниках. Однако этим мечтам не суждено было исполниться.Журналистка пережила12 выкидышей. Звезда не оставляла попыток, она 14 раз проходила процедуру ЭКО. "Япрошла через ад. Да, мне было больно, когда люди нетактично спрашивали о детях,но со временем я поняла, что не должна ни перед кем оправдываться", – заметилаДолецкая.Алена поняла для себя, что к мнению окружающих стоитотносится спокойно. Это прежде всего важно для сохранения душевного равновесия.После Татьяна Лазарева добавила, что есть женщины, которые сознательно нерожают детей, так как не хотят перемен в жизни.