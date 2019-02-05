Премьер-министр Дмитрий Медведев сделал второе за месяц предупреждение Александру Лукашенко. Если Белоруссия будет заниматься недобросовестной конкуренцией, то Россия с этим разберется, заявил глава кабмина.

Премьер-министр Дмитрий Медведев сделал второе за месяц предупреждениеАлександру Лукашенко. Если Белоруссия будет заниматься недобросовестнойконкуренцией, то Россия с этим разберется, заявил глава кабмина.Медведев в компании с вице-премьером Дмитрием Козаком,главой Минпромторга Денисом Мантуровым и мэром Москвы Сергеем Собяниным в вторник,5 февраля побывал на Щербинском лифтостроительном заводе. Гости обошли его цехаи пообщались с его руководством.Премьеру рассказали, что главный конкурент предприятия – Могилевскийзавод лифтового машиностроения. В отличие от производства в Щербинке, белорусскийзавод пользуется серьезной государственной поддержкой, поэтому цена на егопродукцию значительно ниже, пишет РИА Новости.Медведеву это не понравилось и он послал серьезный месседж президенту. "Что касается белорусов, с одной стороны,конкуренция – это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, инымисловами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобыразбираться", – сказал Медведев и напомнил, что у России и Белоруссииобщий рынок.Российский премьер второй раз за месяц довольно жестко взаочной форме общается с . В середине января Медведев напомнилБатьке о серьезной поддержке со стороны России и призвал белорусскогопрезидента ценить оказываемую стране помощь.Медведев отметил, что Россия при этом не требует возврата выданныхей кредитов, и в случаенеобходимости в убыток себе предоставит братской стране отсрочку.Напомним, что сразу же после Нового года сделалпровокационное заявление, фактически выступив с угрозами в адрес России. ЕслиКремль не компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост,защищающий Россию на западном направлении, исчезнет, предупредил президентбратской страны.