Премьер-министр Дмитрий Медведев сделал второе за месяц предупреждение
Александру Лукашенко. Если Белоруссия будет заниматься недобросовестной
конкуренцией, то Россия с этим разберется, заявил глава кабмина.
Премьер-министр Дмитрий Медведев сделал второе за месяц предупреждение
Александру Лукашенко. Если Белоруссия будет заниматься недобросовестной
конкуренцией, то Россия с этим разберется, заявил глава кабмина.
Медведев в компании с вице-премьером Дмитрием Козаком,
главой Минпромторга Денисом Мантуровым и мэром Москвы Сергеем Собяниным в вторник,
5 февраля побывал на Щербинском лифтостроительном заводе. Гости обошли его цеха
и пообщались с его руководством.
Премьеру рассказали, что главный конкурент предприятия – Могилевский
завод лифтового машиностроения. В отличие от производства в Щербинке, белорусский
завод пользуется серьезной государственной поддержкой, поэтому цена на его
продукцию значительно ниже, пишет РИА Новости.
Медведеву это не понравилось и он послал серьезный месседж президенту
. "Что касается белорусов, с одной стороны,
конкуренция – это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными
словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы
разбираться", – сказал Медведев и напомнил, что у России и Белоруссии
общий рынок.
Российский премьер второй раз за месяц довольно жестко в
заочной форме общается с . В середине января Медведев напомнил
Батьке о серьезной поддержке со стороны России и призвал белорусского
президента ценить оказываемую стране помощь.
Медведев отметил, что Россия при этом не требует возврата выданных
ей кредитов, и в случае
необходимости в убыток себе предоставит братской стране отсрочку.
Напомним, что сразу же после Нового года сделал
провокационное заявление, фактически выступив с угрозами в адрес России. Если
Кремль не компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост,
защищающий Россию на западном направлении, исчезнет, предупредил президент
братской страны.