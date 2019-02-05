В перечень попали 12 предприятий

В перечень попали 12 предприятийВладимирская администрация опубликовала список налоговых агентов, задолжавших по налогу на доходы физических лиц. На начало 2019 года крупнейшим должником стал ООО «Амбитус», который занимается «Торговлей розничной замороженными продуктами в неспециализированных магазинах». Задолженность составила 3 миллиона 475 тысячи рублей.Непочетное второе место занят Тракторный завод. В списке должников предприятие мелькает не в первый раз. Но сумма долга постепенно уменьшается. Сейчас завод должен около 2 миллиона 459 тысяч рублей, против 15 миллионов задолженности с конца прошлого года.Замыкает тройку должников «Центролит-Механообработка». Он должен в городскую казну больше 2 миллионов рублей. Всего в списке крупнейших городских должников 12 предприятий.