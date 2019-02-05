Забавный эпизод произошел с известным португальским специалистом Жозе Моруинью в подмосковной Балашихе.

Забавный эпизод произошел с известным португальским специалистом Жозе Моруинью в подмосковной Балашихе.Популярный футбольный тренер сделал символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Авангардом" и СКА. После этого португалец упал, поскользнувшись на ковровой дорожке.Специалисту тут же помог подняться нападающий петербургского клуба Павел Дацюк, после чего Моуринью удалился за пределы площадки.Посмотреть эту публикацию в InstagramNot one of José Mourinho's finer moments.