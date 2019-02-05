Известный хоккеист Иван Телегин публикует в соцсетях
подробный отчет об отдыхе в Белоруссии. На одном из роликов, снятых в сауне, его
жена Пелагея порадовала поклонников танцем в купальнике.
Известный хоккеист Иван Телегин публикует в соцсетях
подробный отчет об отдыхе в Белоруссии. На одном из роликов, снятых в сауне, его
жена Пелагея порадовала поклонников танцем в купальнике.
Иван Телегин выступил не только в качестве оператора видео,
но и комментатора. Супруг Пелагеи рассказал, что он с друзьями приехал на восстановительные
процедуры.
"Вот у нас восстановительные процедуры. Сергеевна, Дмитрий, две Сашки у нас. Это, как полагается, тоже", – говорит
хоккеист, наводя объектив на кружки с пивом.
Во время экскурсии по базе, на территории которой отдыхает
компания, в кадр попала и жена спортсмена. Пелагея, облаченная в красный слитный
купальник с разрезами, радостно отплясывала перед камерой.
Напомним, Пелагея официально стала женой Телегина в июне
2016 года. Через полгода у пары родилась девочка – Таисия. Ради певицы
спортсмен ушел из семьи, где у него подрастала маленькая дочь.
Еще совсем недавно и Иван Телегин тщательно оберегали
личную жизнь от посторонних глаз. Пара публиковала снимки, относящиеся только к
работе. Но в последнее время в
микроблогах в Instagram супругов все чаще стали появляться совместные фото и
видео, пишет "Вокруг ТВ".
Прошлой осенью певица стала очередной звездной гостьей развлекательного шоу Ивана Урганта. Пользователи Сети раскритиковали популярную исполнительницу за то, что та якобы перестаралась с "переделкой" лица. Комментаторам не понравились увеличившиеся зубы и губы Пелагеи.