Известный хоккеист Иван Телегин публикует в соцсетях подробный отчет об отдыхе в Белоруссии. На одном из роликов, снятых в сауне, его жена Пелагея порадовала поклонников танцем в купальнике.

Известный хоккеист Иван Телегин публикует в соцсетяхподробный отчет об отдыхе в Белоруссии. На одном из роликов, снятых в сауне, егожена Пелагея порадовала поклонников танцем в купальнике.Иван Телегин выступил не только в качестве оператора видео,но и комментатора. Супруг Пелагеи рассказал, что он с друзьями приехал на восстановительныепроцедуры."Вот у нас восстановительные процедуры. Сергеевна, Дмитрий, две Сашки у нас. Это, как полагается, тоже", – говоритхоккеист, наводя объектив на кружки с пивом.Во время экскурсии по базе, на территории которой отдыхаеткомпания, в кадр попала и жена спортсмена. Пелагея, облаченная в красный слитныйкупальник с разрезами, радостно отплясывала перед камерой.Напомним, Пелагея официально стала женой Телегина в июне2016 года. Через полгода у пары родилась девочка – Таисия. Ради певицыспортсмен ушел из семьи, где у него подрастала маленькая дочь.Еще совсем недавно и Иван Телегин тщательно оберегалиличную жизнь от посторонних глаз. Пара публиковала снимки, относящиеся только кработе. Но в последнее время вмикроблогах в Instagram супругов все чаще стали появляться совместные фото ивидео, пишет "Вокруг ТВ".Прошлой осенью певица стала очередной звездной гостьей развлекательного шоу Ивана Урганта. Пользователи Сети раскритиковали популярную исполнительницу за то, что та якобы перестаралась с "переделкой" лица. Комментаторам не понравились увеличившиеся зубы и губы Пелагеи.