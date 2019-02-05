В Китае хирурги извлекли из сердца мужчины 6-сантиметровую зубочистку. Сам пострадавший утверждает, что проглотил острый предмет во время питья.

В Китае хирурги извлекли из сердца мужчины 6-сантиметровуюзубочистку. Сам пострадавший утверждает, что проглотил острый предмет во время питья.29-летний житель Китая рассказал репортерам о том, что в прошлом имел вредную привычку помещать зубочистку в стакан, чтобы не перепутать его с другими. Но несколько лет назад он случайно проглотил острый предмет во время употребления алкоголя.Сразу после этого мужчина стал испытывать боль в области грудной клетки и обратился к врачам. Однако медики не смогли сразу узнать, что на самом деле тревожит пациента. Во время обследований они обратили внимание на странную тень в правом легком и необычную опухоль на правом предсердии.Чтобы узнать причину возникновения опухоли, хирурги провели операцию по вскрытию грудной клетки. Медики пришли в изумление от увиденного: в сердце мужчины находилась 6-сантиментровая зубочистка. Им быстро удалось извлечь инородный предмет из организма.Главный врач позднее сообщил журналистам, что зубочистка сначала попала в дыхательные пути, прошла через стенку правого легкого и затем застряла в сердце. По словам специалиста, если бы пациент прожил еще некоторое время с острым предметом в организме, то столкнулся бы с воспалением оболочки сердца и дыхательной системы. Мужчине очень повезло, что он смог избежать более серьезных последствий.