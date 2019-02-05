В Усть-Лабинском районе Кубани детям-сиротам купили квартиры в бараке для заключенных. Против главы района возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

На Кубани детям-сиротам купили квартиры в бараке для заключенных.Скандал произошел в Усть-Лабинском районе. По данным Следственного управления Следственного Комитета по Краснодарскому краю, районная администрация провела электронные аукционы и купила 10 квартир для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Их стоимость составила свыше 9,4 миллиона рублей.Глава администрации Николай Артющенко подписал акты приема-передачи с указанием того, что квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья. При этом не была проведена обязательная экспертиза жилья.Следователи выяснили, что раньше в этих бараках содержались заключенные. Согласно выводам эксперта, квартиры непригодны для проживания. Против чиновника возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".