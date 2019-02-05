Кроме того, на дорогах региона ожидается гололедица

Кроме того, на дорогах региона ожидается гололедицаНесмотря на то, что последние дни выдались слишком теплыми для зимы, владимирцам советуют не убирать шапки и шарфы на верхние полки. По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха опустится до 12 градусов мороза.Кроме того, на дорогах региона ожидается гололедица. Автолюбителям рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными при управлении машиной, выбирать безопасную скорость, учитывая дорожные условия, соблюдать дистанцию и боковой интервал.При возникновении происшествий звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).