Злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда мужчина отвлекся, незаметно взял барсетку со стола, после чего покинул помещение...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 36-летнего жителя Московской области по подозрению в краже барсетки с документами и денежными средствами.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился 46-летний мужчина. Он рассказал, что в одном из букмекерских клубов на Проспекте Вернадского у него пропала барсетка с документами и денежными средствами, которую ранее он положил на свободный столик.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда мужчина отвлекся, незаметно взял барсетку со стола, после чего покинул помещение. Похищенным распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93