Злоумышленники обустроили помещение в гаражном боксе в одной из деревень Солнечногорского района Московской области для производства наркотического средства – спайс...

«Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело о сбыте на территории Москвы, Зеленограда, Тверской области и покушении на сбыт наркотического средства – спайс. Перед Зеленоградским районным судом г. Москвы предстанут 8 участников организованной группы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как было установлено в ходе расследования, в 2016 году двое организаторов обустроили помещение в гаражном боксе в одной из деревень Солнечногорского района Московской области для производства наркотического средства – спайс. Далее наркотические средства реализовывались участниками группы.СУ УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота свыше 3 кг 120 граммов наркотических средств и психотропных веществ – спайса, гашиша, каннабиса, метанона, героина, амфетамина.В одном производстве с уголовным делом соединены 14 уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупных и особо крупных размерах.К уголовной ответственности привлечены 2 организатора и 6 участников организованной группы.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53