Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое мужчин 1987 и 1988 годов рождения, подозреваемых в сбыте наркотических средств...

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое мужчин 1987 и 1988 годов рождения, подозреваемых в сбыте наркотических средств."На улице Свободы полицейскими был остановлен автомобиль, находящийся в розыске. При разговоре водитель нервничал и на вопрос сотрудников ГИБДД о наличии запрещенных веществ ответил, что в машине находятся наркотики, которые он должен поместить в различные тайники на территории города Москвы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк..На место происшествия прибыли сотрудники кинологической службы и следственно-оперативная группа. Осмотрев автомобиль, сотрудники полиции обнаружили тайники в багажнике, под передним и задним сиденьями, где находились 14 пакетов с порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое вещество является наркотическим средством – амфетамином. Общий вес изъятого составил 15 килограммов."Следственной частью СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк