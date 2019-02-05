В Пензе из-за пожара в салоне подержанных автомобилей едкий дым затянул несколько улиц, местные жители вынуждены были покинуть свои квартиры. Очевидцы сняли на видео полыхающий Клаксон.

В Пензе из-за пожара в салоне подержанных автомобилей едкий дым затянул несколько улиц, местные жители вынуждены были покинуть свои квартиры. Очевидцы сняли на видео полыхающий "Клаксон".Сообщение о пожаре на Автономной улице поступило около половины девятого утра вторника, 5 февраля. К моменту прибытия спасателей пламя охватило большую часть ангара, где хранились автомобили. На кадрах видны языки пламени и густой серый дым, вырывающиеся из автосалона. Местные жители сетовали на то, что им нечем дышать, и вынуждены были искать спасения вне квартир.В настоящее время огонь потушен, общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало, но, судя по кадрам с места, находившиеся в ангаре машины получили серьезные повреждения.