Охранники встали грудью на защиту Петра Порошенко во время комического томос-тура. В Черниговской области разъяренная толпа набросилась на президента
после того, как он демонстративно отказался отвечать на неудобные вопросы.
Охранники встали грудью на защиту Петра Порошенко во время комического томос-тура. В Черниговской области разъяренная толпа набросилась на президента
после того, как он демонстративно отказался отвечать на неудобные вопросы.
Об инциденте с кандидатом в президенты рассказал лидер Радикальной
партии Олег Ляшко. По словам депутата, народ едва не избил действующего главу
государства.
Все произошло в небольшом городе Козельце, рассказал Ляшко.
Люди окружили и поначалу никто не проявлял агрессии. Жители хотели выяснить
у главы государства, как жить на полторы тысячи гривен целый месяц и почему у
населения скупают молоко по цене в пять раз ниже, чем оно стоит в магазине.
демонстративно отворачивался от тех, кто
завал ему неудобные вопросы, а потом сказал, что не отвечает за социальную
политику. Сельским жителям это не понравилось и они едва не избили лидера
государства. Вовремя вмешалась личная охрана и отбила Порошенко у народа, пишет
издание "Украина.ру".
Свое неадекватное поведение президент уже демонстрировал 18
января в Черкассах. Там на прозвучавший
из толпы вопрос о коррупции ответил: "Слава Украине!"
В одном из храмов города во время общения с прихожанами к
главе Незалежной подошел молодой человек и поинтересовался, когда президент
начнет бороться с коррупцией. Неудобный вопрос взбесил : он тут
же назвал прихожанина москальским провокатором и во весь голос произнес нацистский
лозунг времен Бандеры.