Охранники встали грудью на защиту Петра Порошенко во время комического томос-тура. В Черниговской области разъяренная толпа набросилась на президента после того, как он демонстративно отказался отвечать на неудобные вопросы.

Охранники встали грудью на защиту Петра Порошенко во время комического томос-тура. В Черниговской области разъяренная толпа набросилась на президентапосле того, как он демонстративно отказался отвечать на неудобные вопросы.Об инциденте с кандидатом в президенты рассказал лидер Радикальнойпартии Олег Ляшко. По словам депутата, народ едва не избил действующего главугосударства.Все произошло в небольшом городе Козельце, рассказал Ляшко.Люди окружили и поначалу никто не проявлял агрессии. Жители хотели выяснитьу главы государства, как жить на полторы тысячи гривен целый месяц и почему унаселения скупают молоко по цене в пять раз ниже, чем оно стоит в магазине.демонстративно отворачивался от тех, ктозавал ему неудобные вопросы, а потом сказал, что не отвечает за социальнуюполитику. Сельским жителям это не понравилось и они едва не избили лидерагосударства. Вовремя вмешалась личная охрана и отбила Порошенко у народа, пишетиздание "Украина.ру".Свое неадекватное поведение президент уже демонстрировал 18января в Черкассах. Там на прозвучавшийиз толпы вопрос о коррупции ответил: "Слава Украине!"В одном из храмов города во время общения с прихожанами кглаве Незалежной подошел молодой человек и поинтересовался, когда президентначнет бороться с коррупцией. Неудобный вопрос взбесил : он тутже назвал прихожанина москальским провокатором и во весь голос произнес нацистскийлозунг времен Бандеры.