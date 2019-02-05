Мария Боралло помогает герцогу и герцогине Кембриджским воспитывать наследников. Няне детей Кейт Миддлтон – принцев Джорджа и Луиса и принцессы Шарлотты – строжайше запрещено называть детей малышами.

Мария Боралло помогает герцогу и герцогине Кембриджским воспитывать наследников. Няне детей Кейт Миддлтон – принцев Джорджа и Луиса и принцессы Шарлотты – строжайше запрещено называть детей "малышами".Уроженка Испании Мария Боралло – выпускница британского Норланд-колледжа.Это заведение готовит лучших в мире нянь. Именно там будущую воспитательницудетей принца Уильяма и научили, что называть детей "малышами"нельзя.Как утверждают ведущие британские педагоги, запрет на употреблениеэтого слова в общении с детьми – и особенно с наследниками престола – вполне оправдан.Это говорит об уважении к личности воспитанника."Слово "малыш" запрещено. Это знак уважения кдетям как к личностям", – пояснила изданию Mirror королевский эксперт Луиза Херен. Онаизучала учебный процесс в Норланд-колледже целый год, и утверждает, что этоправило неукоснительно соблюдают все выпускницы заведения. По словам Херен, Бораллозовет маленьких принцев и принцессу по именам или просто называет их "детьми".В целом же правнуки Елизаветы II ведут жизнь самых обычныхдетей. Мария Боралло и уделяют детям очень много времени. Как сообщается, женщины даже успели сдружиться.В последнее время британская королевская семья страдает из-за слухов о конфликте между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Поговаривают, что герцогиня Кембриджская испытывает из-за этого сильный стресс и даже перестала нормально питаться.Совсем недавно исполнилось 37 лет. Важную дату она решила отпраздновать, устроив частную вечеринку в загородном доме в деревне Анмер в Норфолке. Мероприятие посетили близкие друзья Кейт Миддлтон.