Мария Боралло помогает герцогу и герцогине Кембриджским воспитывать наследников. Няне детей Кейт Миддлтон – принцев Джорджа и Луиса и принцессы Шарлотты – строжайше запрещено называть детей малышами.
Мария Боралло помогает герцогу и герцогине Кембриджским воспитывать наследников. Няне детей Кейт Миддлтон – принцев Джорджа и Луиса и принцессы Шарлотты – строжайше запрещено называть детей "малышами".
Уроженка Испании Мария Боралло – выпускница британского Норланд-колледжа.
Это заведение готовит лучших в мире нянь. Именно там будущую воспитательницу
детей принца Уильяма и научили, что называть детей "малышами"
нельзя.
Как утверждают ведущие британские педагоги, запрет на употребление
этого слова в общении с детьми – и особенно с наследниками престола – вполне оправдан.
Это говорит об уважении к личности воспитанника.
"Слово "малыш" запрещено. Это знак уважения к
детям как к личностям", – пояснила изданию Mirror королевский эксперт Луиза Херен. Она
изучала учебный процесс в Норланд-колледже целый год, и утверждает, что это
правило неукоснительно соблюдают все выпускницы заведения. По словам Херен, Боралло
зовет маленьких принцев и принцессу по именам или просто называет их "детьми".
В целом же правнуки Елизаветы II ведут жизнь самых обычных
детей. Мария Боралло и уделяют детям очень много времени. Как сообщается, женщины даже успели сдружиться.
В последнее время британская королевская семья страдает из-за слухов о конфликте между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Поговаривают, что герцогиня Кембриджская испытывает из-за этого сильный стресс и даже перестала нормально питаться.
Совсем недавно исполнилось 37 лет. Важную дату она решила отпраздновать, устроив частную вечеринку в загородном доме в деревне Анмер в Норфолке. Мероприятие посетили близкие друзья Кейт Миддлтон.