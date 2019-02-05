Это сегодня Леонид Агутин сидит в жюри музыкальных конкурсов, является наставником вокального проекта Голос на Первом канале. Но было время, когда он сам робел и боялся оценок.

Это сегодня Леонид Агутин сидит в жюри музыкальных конкурсов, является наставником вокального проекта "Голос" на Первом канале. Но было время, когда он сам робел и боялся оценок."В 1992 году Леонид участвовал в конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни в Ялте с песней "Босоногий мальчик", – рассказала "Дни.ру" мама . – Лайма Вайкуле была там в жюри и в последний момент снизила ему оценку. Потом она много раз извинялась за тот поступок – очень переживает до сих пор"."Когда-то я ездила в Америку с Леонидом, и мы в кафе оказались с Вайкуле. Помню, как она просила прощения и все убивалась: "Как я так могла!" А Леня ее все утешала:"Хватит, успокойся, столько лет прошло, все уже про это давно забыли,теперь я и сам сижу в жюри музыкальных конкурсов и сам так же сужу".Справедливости ради надо сказать, что потом обмишурившаяся Лайма Вайкуле себя реабилитировала. "Она предложила мне через год поучаствовать в конкуре молодых исполнителей популярной музыки "Юрмала—1993", – признался Леонид Агутин. – Она сказала, что не будет за меня хлопотать, но у меня есть шанс. И оказалась права – я стал лауреатом того смотра, так началась моя большая карьера".В июле 2017 года стал почетным гостем авторского фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале. Значит, давний конфликт наконец-то исчерпан.