Певица продолжает делиться в своем Instagram-аккаунте откровенными снимками, которые неизменно собирают массу комплиментов. На сей раз Анна Седокова разместила в соцсети снимок из постели.

Певица продолжает делиться в своем Instagram-аккаунте откровенными снимками, которые неизменнособирают массу комплиментов. На сей раз Анна Седокова разместила в соцсетиснимок из постели.Фото можно назвать очень скромным,ведь практически все тело, помимо лица, рук и части груди звезда спрятала пододеялом. Примечательно, что при этом – с вечерним, ярким макияжем.В подписи к нему артистказадается вопросом: сколько лет Instagram является частью ее жизни. "Года два, наверное. Отличный способсохранить прошлое", – констатировала Седокова. "Отличного дня! У меня сегоднядве прекрасные сьемки, да и в целом отличный день намечается", – написалапевица.Поклонники восхитилисьтем, как выглядит Анна. "Красотка нереальная", "Ты – прелесть! Оченьженственна!!!", "Невероятная", "Аннушка! Вы своей безупречной и манящейкрасотой так всех мужиков распугаете! Уже намажьтесь сажей что ли, или походкучто ли измените, а так ни один не осмелится подойти – слишком хороша!" -прокомментировали фото Седоковой фолловеры.Однако сама певица нестоль идеалистично относится к собственной внешности. Ранее призналась, что ее фигура далека от модельных стандартов, в том числепотому, что певица не особо отказывает себе в гастрономических удовольствиях.