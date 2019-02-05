Певица продолжает делиться в своем Instagram-аккаунте откровенными снимками, которые неизменно
собирают массу комплиментов. На сей раз Анна Седокова разместила в соцсети
снимок из постели.
Певица продолжает делиться в своем Instagram-аккаунте откровенными снимками, которые неизменно
собирают массу комплиментов. На сей раз Анна Седокова разместила в соцсети
снимок из постели.
Фото можно назвать очень скромным,
ведь практически все тело, помимо лица, рук и части груди звезда спрятала под
одеялом. Примечательно, что при этом – с вечерним, ярким макияжем.
В подписи к нему артистка
задается вопросом: сколько лет Instagram является частью ее жизни. "Года два, наверное. Отличный способ
сохранить прошлое", – констатировала Седокова. "Отличного дня! У меня сегодня
две прекрасные сьемки, да и в целом отличный день намечается", – написала
певица.
Поклонники восхитились
тем, как выглядит Анна. "Красотка нереальная", "Ты – прелесть! Очень
женственна!!!", "Невероятная", "Аннушка! Вы своей безупречной и манящей
красотой так всех мужиков распугаете! Уже намажьтесь сажей что ли, или походку
что ли измените, а так ни один не осмелится подойти – слишком хороша!" -
прокомментировали фото Седоковой фолловеры.
Однако сама певица не
столь идеалистично относится к собственной внешности. Ранее призналась, что ее фигура далека от модельных стандартов, в том числе
потому, что певица не особо отказывает себе в гастрономических удовольствиях.