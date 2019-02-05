Дочь прославленного теннисиста Евгения
Кафельникова Алеся заявила, что ее отец врет. 20-летняя модель рассказала об
отношениях со знаменитым родственником в личном микроблоге.
Дочь прославленного теннисиста Евгения
Кафельникова Алеся заявила, что ее отец врет. 20-летняя модель рассказала об
отношениях со знаменитым родственником в личном микроблоге.
Сейчас Кафельникова находится на Бали. Девушка отлично
проводит время с друзьями. Однако заметив интервью отца в прессе, она отказалась
от похода на пляж и решила снять прямой эфир для Instagram. Алеся отметила, что родителю откровенно плевать на нее.
"С отцом я не
общалась уже три месяца. Я читала его интервью, что у него нет моего номера
телефона. Извините, пожалуйста, у него есть мой номер, и он все врет", —
возмутилась модель.
Отметим, ранее Евгений, беседуя с журналистами, сообщил, что
не может связаться с Алесей. По словам знаменитого спортсмена, у него нет номера
дочери.
Меж тем, поклонники Кафельниковой бьют тревогу. Они
заподозрили ее в употреблении героина. В последнее время Алеся публикует подозрительные фото, а на ее руках то появляются, то исчезают странные ранки. Около года
назад модель проходила лечение от наркотической зависимости в московской клинике, с тех пор она выглядит изможденной. Об этом сообщает .
К слову, сама Кафельникова призывает фолловеров заняться
своей жизнью. По ее мнению, подписчики, разглядывая ее аккаунт, видят то, чего
нет.