Дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся заявила, что ее отец врет. 20-летняя модель рассказала об отношениях со знаменитым родственником в личном микроблоге.

Дочь прославленного теннисиста ЕвгенияКафельникова Алеся заявила, что ее отец врет. 20-летняя модель рассказала оботношениях со знаменитым родственником в личном микроблоге.Сейчас Кафельникова находится на Бали. Девушка отличнопроводит время с друзьями. Однако заметив интервью отца в прессе, она отказаласьот похода на пляж и решила снять прямой эфир для Instagram. Алеся отметила, что родителю откровенно плевать на нее."С отцом я необщалась уже три месяца. Я читала его интервью, что у него нет моего номерателефона. Извините, пожалуйста, у него есть мой номер, и он все врет", —возмутилась модель.Отметим, ранее Евгений, беседуя с журналистами, сообщил, чтоне может связаться с Алесей. По словам знаменитого спортсмена, у него нет номерадочери.Меж тем, поклонники Кафельниковой бьют тревогу. Онизаподозрили ее в употреблении героина. В последнее время Алеся публикует подозрительные фото, а на ее руках то появляются, то исчезают странные ранки. Около годаназад модель проходила лечение от наркотической зависимости в московской клинике, с тех пор она выглядит изможденной. Об этом сообщает .К слову, сама Кафельникова призывает фолловеров занятьсясвоей жизнью. По ее мнению, подписчики, разглядывая ее аккаунт, видят то, чегонет.