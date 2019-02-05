Скорость смещения магнитных полюсов Земли за последнее десятилетие возросла в разы. Ученые предупреждают: конец света близок.

Скорость смещения магнитных полюсов Земли за последнее десятилетие возросла в разы.Ученые предупреждают: конец света близок.Человечество очень скоро сможет на своей шкуре узнать, отчего вымерли на Земле динозавры. Магнитные полюса планеты стремительносдвигаются. "Переполюсовка" приведет к глобальным катаклизмам и , уверены исследователи.Американские специалисты обновили данные исследовательского проекта World Magnetic Model. Изменения планировалось опубликовать в 2020 году, однако из-за увеличения скорости смещения северного магнитного полюса проект обновили раньше срока. В соответствии с докладом, полюс движется от канадской Арктики в сторону Сибири. Ученые выяснили, что происходит это действительно очень быстро: на 55 километров в год. Для сравнения: в 2000-м движение отмечали лишь на 15 километров. стремительно приближается.Под угрозой оказалась вся навигация на планете. В первую очередь, речь о безопасности движениясамолетов и кораблей – гражданских и военных. Но это, как выясняется, не самоестрашное."Мы не знаем, как поведут себя внутренности Земли,которые и производят магнитное поле по теории Бауэрда – там кипящая магма. Естьтеория, что была миллионы лет назад переполюсовка магнитного поля. Если этоснова произойдет и обнулится магнитное поле на какое-то время, тогда будетпонятно, почему сгинули динозавры и почему можем сгинуть и мы", – приводитпрогноз заведующего лабораторией в петербургском филиале ИЗМИРАН огрядущем