Женщина сообщила, что обнаружила пропажу денежных средств и ювелирных украшений, которые она хранила в сейфе...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Отрадное задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в квартирной краже у пенсионерки.В территориальный отдел полиции обратилась 73-летняя москвичка. Женщина сообщила, что обнаружила пропажу денежных средств и ювелирных украшений, которые она хранила в сейфе в своей квартире на Отрадной улице. Общий материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Установлено, что злоумышленник проживал в квартире с дочерью потерпевшей, воспользовавшись отсутствием хозяйки квартиры, он похитил ювелирные украшения и денежные средства и скрылся с места происшествия.По данному факту следствием ОМВД России по району Отрадное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении..Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29