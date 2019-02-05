В этом году старшему сыну голливудской актрисы Мэддоксу исполнится 18 лет, и сейчас подросток активно готовится к поступлению в университет. Недавно выяснилось, что наследник Анджелины Джоли стал проявлять интерес не только к учебе, но и к противоположному полу.
В этом году старшему сыну голливудской актрисы Мэддоксу исполнится 18 лет, и сейчас подросток активно готовится к поступлению в университет. Недавно выяснилось, что наследник Анджелины Джоли стал проявлять интерес не только к учебе, но и к противоположному полу.
Источник, близкий к семье звезды, рассказал, что в прошлом
году Мэддокс уже состоял в романтических отношениях с девушкой, но влюбленность
быстро прошла. Тем не менее сын продолжает искать свою любовь. "Он уже вступает в
игру. Ему нравится приглашать девушек в кино или катать их на машине по Голливудским
холмам. Он катает их на машине, которую подарила ему мать", – пояснил друг актрисы.
Звезда фильма "Малефисента" была очень взволнована, когда
узнала, что ее наследник становится взрослым. "Энджи стала очень переживать,
когда Мэддокс сообщил, что гуляет с девочками. Он – старший сын, и Джоли оживленно
наблюдает за тем, как он постепенно становится мужчиной", – поделился он.
Актриса даже провела с сыном серьезную беседу о том, как
следует общаться с девушками. "Она поговорила с ним и объяснила, что нужно с
уважением относиться к противоположному полу", – передает слова анонимного источника RadarOnline.
Напомним, на данный момент занимается воспитанием шестерых детей и пока не готова к новому роману. Брэд Питт, в отличие от своей бывшей супруги, уже успел завязать новые отношения. Избранницей актера стала Шарлиз Терон. Папарацци
заметили звезд еще в конце прошлого года. Влюбленные появились вместе на вечеринке в одной из гостиниц
Лос-Анджелеса.