В этом году старшему сыну голливудской актрисы Мэддоксу исполнится 18 лет, и сейчас подросток активно готовится к поступлению в университет. Недавно выяснилось, что наследник Анджелины Джоли стал проявлять интерес не только к учебе, но и к противоположному полу.

В этом году старшему сыну голливудской актрисы Мэддоксу исполнится 18 лет, и сейчас подросток активно готовится к поступлению в университет. Недавно выяснилось, что наследник Анджелины Джоли стал проявлять интерес не только к учебе, но и к противоположному полу.Источник, близкий к семье звезды, рассказал, что в прошломгоду Мэддокс уже состоял в романтических отношениях с девушкой, но влюбленностьбыстро прошла. Тем не менее сын продолжает искать свою любовь. "Он уже вступает вигру. Ему нравится приглашать девушек в кино или катать их на машине по Голливудскимхолмам. Он катает их на машине, которую подарила ему мать", – пояснил друг актрисы.Звезда фильма "Малефисента" была очень взволнована, когдаузнала, что ее наследник становится взрослым. "Энджи стала очень переживать,когда Мэддокс сообщил, что гуляет с девочками. Он – старший сын, и Джоли оживленнонаблюдает за тем, как он постепенно становится мужчиной", – поделился он.Актриса даже провела с сыном серьезную беседу о том, какследует общаться с девушками. "Она поговорила с ним и объяснила, что нужно суважением относиться к противоположному полу", – передает слова анонимного источника RadarOnline.Напомним, на данный момент занимается воспитанием шестерых детей и пока не готова к новому роману. Брэд Питт, в отличие от своей бывшей супруги, уже успел завязать новые отношения. Избранницей актера стала Шарлиз Терон. Папараццизаметили звезд еще в конце прошлого года. Влюбленные появились вместе на вечеринке в одной из гостиницЛос-Анджелеса.