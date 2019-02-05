Президент Белоруссии Александр Лукашенко последнее время всё чаще отмечается резкими и эмоциональными высказываниями. На совещании с экономическим блоком правительства Батька устроил разнос чиновникам и пригрозил местами не столь отдаленными самым нерадивым исполнителям.

ПрезидентБелоруссии Александр Лукашенко последнее время всё чаще отмечаетсярезкими и эмоциональными высказываниями. На совещании с экономическимблоком правительства Батька устроил разнос чиновникам и пригрозил"местами не столь отдаленными" самым нерадивым исполнителям.НедовольствоЛукашенко вызвала работа отдельных белорусских организаций. Батькапризвал своих чиновников перестать "по десять раз" вносить предложенияпо тем предприятием, которые ранее не выполнили обещанное."Толькопосле того, как их руководители пойдут в места не столь отдаленные, мыбудем рассматривать предложения во второй и в третий раз", – заявиллидер братской республики. По словам Лукашенко, никаких поблажек быть недолжно.Последнеевремя президент Белоруссии заметно нервничает и резко критикует работучиновников. Эксперты связывают плохое настроение Лукашенко с трудностямив отношениях с Россией.Минскне сумел выбить у Москвы очередные скидки на энергоносители, несколькораундов переговоров между российским и белорусским руководством крезультату не привели, стороны остались на своих позициях. Кремльнеоднократно отмечал, что предоставление скидок братской республикебудет зависеть от хода интеграционных процессов.Недобившись от России желаемого, решил пойти на открытый шантажи принялся заигрывать с Западом. Недавно Минск объявил об увеличениичисла американских дипломатов в Вашингтоне. Более того, Батька обратилсяза кредитом Международный валютный фонд, а эксперты организациизаймутся реформами в республике.Пристальнопоглядывает и в сторону Китая. Пекин помогает Минскуразвивать ракетное вооружение и спутники, а также строит индустриальныйпарк в окрестностях белорусской столицы.Помнению экспертов, для руководства братской республики расширениепартнерства с Поднебесной – способ получить инвестиции и создатьальтернативу отношениям с Россией.