Жители Краснодарского края наблюдали падение метеорита. Видеозапись случившегося недавно появилась в Сети.

Жители Краснодарского края наблюдали падение метеорита. Видеозапись случившегося недавно появилась в Сети.Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов сообщил, что падение небесного объекта произошло 30 января в 18 часов 48 минут в районе Новороссийска. Он добавил, что ученые не будут организовывать специальную команду по поиску объекта, так как он не представляет для них научного интереса."Искать метеорит не имеет смысла. Судя по роликам в интернете, масса космического гостя не больше 100 граммов. Пока он долетел до земли, скорее всего, успел превратиться в камень не более 5 сантиметров. На нашу планету так каждый день падает около 300 тонн космических тел, и на Кубани это обычный случай", – цитирует исследователя .