Популярная исполнительница объяснила, почему у нее нет детей. Певица Елка стала гостьей нового выпуска шоу Татьяны Лазаревой на Youtube.

Популярная исполнительница объяснила, почему у нее нет детей. Певица Елка стала гостьей нового выпуска шоу Татьяны Лазаревой на Youtube.В недавнем интервью звезда призналась, что пока не готова завести детей. По ее мнению, воспитание наследников – очень большая ответственность. Однако певица не считает себя приверженцем идеологии чайлдфри.Вопросы назойливых поклонников и журналистов о детях она называет бестактными и неуместными. заявила, что не намерена оправдываться перед незнакомыми людьми и делиться подробностями своей личной жизни."Готова ли я – это то, чем я озадачена ежедневно. То, почему у меня все еще нет ребенка. Я не отношу себя к людям которые называют себя чайлдфри. Просто пока у меня их нету по определенным причинам", – передает слова звезды издание "".Исполнительница добавила, что насыщенная гастрольная жизнь также не дает ей времени задуматься о собственном малыше. В то же время отметила, что хорошо общается с детьми и могла бы однажды стать хорошей матерью. Если звезде не удастся родить наследника от любимого человека, то она всегда может обратиться в органы опеки и усыновить ребенка.