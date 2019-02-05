После участия в программе Прямой эфир телеканала Россия 1, посвященной памяти рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) на телеведущую обрушился шквал критики. Дело в том, что Дана Борисова озвучила заключения судмедэкспертов о причинах смерти музыканта.

После участия в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", посвященной памяти рэпера Кирилла Толмацкого(Децл) на телеведущую обрушился шквал критики. Дело в том, что Дана Борисова озвучила заключениясудмедэкспертов о причинах смерти музыканта.Во время шоу знаменитость заявила, что по информацииСМИ в гримерке перед концертом Децла стоял сладкий запах. Якобы, люди курили там нечтопохожее на самокрутки. задалась вопросом, не стало ли это причинойсмерти.Поклонниковтворчества Децла такие подозрения задели за живое. После эфира они разнеслителеведущую, затравив ее в Instagram негативными комментариями. Пользователисоцсети считают, что Барисова обвинила и оскорбила усопшего своими версиямисмерти.Дана решилаобъясниться с подписчиками и высказал свою точку зрения на произошедшее. "Атеперь почитайте свежие заключения судмедэкспертов. Сердце было здорово, неисключают, что смерть могли спровоцировать посторонние вещества. Я за правду исчитаю, что лучше было свой вопрос озвучить честно, а не шептаться по кулуарамо том, о чем итак многие говорят", – отметила Борисова на своей странице всоцсети.Этоеще больше взбесило фолловеров. "Дана,говорю открыто, ты мерзкая падальщица. Фу. Пиаришся на трупе. Любишь читатьпрессу – читай, что "Врачи лишь поделились с "Комсомолкой", что алкоголя инаркотиков в крови, предварительно, не было". Так что эксперты говорят, что небыло не каких наркотиков. Свои проблемы не перекладывай на других", "Какие жемерзкие все эти передачки… И "судьи" кто?!.. Он при жизни не ходил навсе эти "сборища ", а после смерти слетелись "стервятники"... для чего?! Да ради денег...", "Лживая пиарщица", – нестесняясь в выражениях, раскритиковали пользователи соцсети.Напомним, 35-летний КириллТолмацкий скончался 3 февраля после выступления в ижевском клубе. Попредварительным данным, Децл умер от остановки сердца. Церемония прощанияс музыкантом состоится 6 февраля. Его похоронят на Пятницком кладбище в Москве.