После участия в программе Прямой эфир телеканала Россия 1, посвященной памяти рэпера Кирилла Толмацкого
(Децл) на телеведущую обрушился шквал критики. Дело в том, что Дана Борисова озвучила заключения
судмедэкспертов о причинах смерти музыканта.
После участия в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", посвященной памяти рэпера Кирилла Толмацкого
(Децл) на телеведущую обрушился шквал критики. Дело в том, что Дана Борисова озвучила заключения
судмедэкспертов о причинах смерти музыканта.
Во время шоу знаменитость заявила, что по информации
СМИ в гримерке перед концертом Децла стоял сладкий запах. Якобы, люди курили там нечто
похожее на самокрутки. задалась вопросом, не стало ли это причиной
смерти.
Поклонников
творчества Децла такие подозрения задели за живое. После эфира они разнесли
телеведущую, затравив ее в Instagram негативными комментариями. Пользователи
соцсети считают, что Барисова обвинила и оскорбила усопшего своими версиями
смерти.
Дана решила
объясниться с подписчиками и высказал свою точку зрения на произошедшее. "А
теперь почитайте свежие заключения судмедэкспертов. Сердце было здорово, не
исключают, что смерть могли спровоцировать посторонние вещества. Я за правду и
считаю, что лучше было свой вопрос озвучить честно, а не шептаться по кулуарам
о том, о чем итак многие говорят", – отметила Борисова на своей странице в
соцсети.
Это
еще больше взбесило фолловеров. "Дана,
говорю открыто, ты мерзкая падальщица. Фу. Пиаришся на трупе. Любишь читать
прессу – читай, что "Врачи лишь поделились с "Комсомолкой", что алкоголя и
наркотиков в крови, предварительно, не было". Так что эксперты говорят, что не
было не каких наркотиков. Свои проблемы не перекладывай на других", "Какие же
мерзкие все эти передачки… И "судьи" кто?!.. Он при жизни не ходил на
все эти "сборища ", а после смерти слетелись "стервятники
"... для чего?! Да ради денег...", "Лживая пиарщица", – не
стесняясь в выражениях, раскритиковали пользователи соцсети.
Напомним, 35-летний Кирилл
Толмацкий скончался 3 февраля после выступления в ижевском клубе. По
предварительным данным, Децл умер от остановки сердца. Церемония прощания
с музыкантом состоится 6 февраля. Его похоронят на Пятницком кладбище в Москве.