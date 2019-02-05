Композитор признался, что еле-еле сводит концы с концами. Сергей Кузнецов практически не получает авторские выплаты за песни, написанные для группы Ласковый май.

Композитор признался, что еле-еле сводит концы с концами. Сергей Кузнецов практически не получает авторские выплаты за песни, написанные для группы "Ласковый май".Автор хита "Белыерозы" сообщил, что все права на композиции популярного коллектива принадлежат АндреюРазину. Кузнецов не раз пытался вернуть их себе через суд, однако продюсерпродолжает оставаться полноправным владельцем всех песен.Композитор также признался,что не может полноценно работать из-за инвалидности. Сергей живетна пенсию и получает небольшие авторские отчисления. "Я – инвалид II группы. Живу насвою пенсию по инвалидности, это восемь тысяч рублей. Авторские отчисления мизерные,около двух тысяч рублей. Так что живу бедно, на лекарства не хватает, но что поделать", – передает егослова .Тем не менее Кузнецов продолжает заниматься творчеством и основал собственный музыкальный проект "Ангел и кот". Новые песни и видеозаписи музыкант размещаетна своем официальном сайте и Youtube-канале.По словам , он продолжает сотрудничать с исполнителем Юрием Шатуновым. На данный момент композиторпомогает ему в работе над новым альбомом. "Мы года два уже как вернулись ксотрудничеству. Связываемся 2 – 3 раза в неделю через скайп, он из Германии, яиз Оренбурга. Совместное творчество у нас продолжается", – цитирует мужчину .Напомним, СергейКузнецов основал группу "Ласковый Май" в 1986 году и покинул ее спустя четыре года,чтобы создать коллектив "Мама". Однако новый проект не смог добиться большого успеха.