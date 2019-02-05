Композитор признался, что еле сводит концы с концами. Сергей Кузнецов практически не получает авторские выплаты за песни, написанные для группы Ласковый май.

Композитор признался, что еле сводит концы с концами. Сергей Кузнецов практически не получает авторские выплаты за песни, написанные для группы "Ласковый май".Автор хита "Белыерозы" сообщил, что все права на композиции популярного коллектива принадлежат АндреюРазину. Сергей Кузнецов не раз пытался вернуть их через суд, однако продюсер остается полноправным владельцем песен.Композитор признался,что не может полноценно работать из-за инвалидности. Сергей живетна пенсию и получает небольшие авторские отчисления. "Я инвалид второй группы. Живу на пенсию по инвалидности, это восемь тысяч рублей. Авторские отчисления мизерные – около двух тысяч рублей. Живу бедно, на лекарства не хватает, но что поделать", – цитирует его .Тем не менее Кузнецов занимается творчеством, он даже основал музыкальный проект "Ангел и кот". Новые песни и видеозаписи музыкант размещаетна своем официальном сайте и YouTube-канале.По словам , он продолжает сотрудничать с исполнителем Юрием Шатуновым. На данный момент композиторпомогает ему в работе над новым альбомом."Мы года два уже как вернулись ксотрудничеству. Связываемся два-три раза в неделю через скайп, он – из Германии, я – из Оренбурга. Совместное творчество у нас продолжается", – цитирует мужчину .Напомним, СергейКузнецов основал группу "Ласковый Май" в 1986-м и покинул ее спустя четыре года,чтобы создать коллектив "Мама". Однако новый проект не смог добиться успеха.