Пострадали 4 человека

Пострадали 4 человекаВ Коврове произошла серьезная авария с пострадавшими. Днем 4 февраля на 12 километре трассы «Сенинские Дворики-Ковров-Шуя» лоб в лоб столкнулись два автомобиля.По предварительной информации ГИБДД, водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта» двигался со стороны Коврова в сторону поселка Мелехово, но не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался с «Нивой».В результате происшествия телесные повреждения получили водитель и пассажир «Лады» и водитель и пассажир «ВАЗ 212140». Всех их госпитализировали.