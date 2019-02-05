Тело еще одного погибшего обнаружено под завалами сгоревшего звездного дома на Никитском бульваре в Москве. По данным спасателей, это ребенок. Сообщается, что жертвами пожара стали члены одной семьи.

Тело еще одного погибшего обнаружено под завалами сгоревшего"звездного дома" на Никитском бульваре в Москве. По даннымспасателей, это ребенок. Сообщается, что жертвами пожара стали члены однойсемьи.Погибшие – мать, бабушка, прабабушка и сыновья. Выжил лиотец детей – до сих пор не известно, передает Telegram-канал Mash.По его данным, Галия Шакурова жила в квартире 48на шестом этаже . Здесь же проживали ее мать Елена и 83-летняя бабушка АллаИвановна. Гражданский муж Евгений работал кинодекоратором, Галия – ассистентом по актерам. В 2011-м у них родился сын Даниил, а через два года – второй, Тима.Тела Галии, ее детей, матери и бабушки нашли подзавалами на шестом этаже. Где глава семьи – пока не известно.Как сообщает RT,тело восьмой жертвы пожара в было обнаружено около часа назад. Это ребенок,однако определить его пол не представляется возможным. Следователи икриминалисты продолжают осматривать место происшествия.Одна из квартир в "звездном доме" принадлежит дирижеруЮрию Башмету. Он рассказал, что в момент пожара в квартире дома 12 на Никитскомбульваре находились его дочь Ксения и няня ее ребенка. Эксперты считают, чтоименно здесь находился источник возгорания. Предполагают, что причиной сталасложная перепланировка квартиры.Напомним, что в расположены квартиры многих знаменитостей, в частности художника Никаса Сафронова и актрисы Ингеборги Дапкунайте. Пожар случился в ночь на 4 февраля. Ему был присвоен второй, повышенный уровень сложности. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело. Спасателям удалось эвакуировать 42 человека.