Дом на Никитском бульваре был построен в 1914 году. Здание признано объектом культурного наследия. Среди жильцов много известных людей.

Дом на Никитском бульваре был построен в 1914 году. Здание признано объектом культурного наследия. Среди жильцов много известных людей.Московский модерн. Дерево и кирпич, изящная кремовая облицовка, семь этажей, два из которых теперь изуверски покалечены огнем.Жилой дом для служащих Московской конторы государственного банка сперва был придуман русским архитектором Богданом Нилусом на бумаге, а затем уже обрел фундамент, стены и крышу на Никитском бульваре.Этот дом пережил царскую эпоху, революцию, 69 лет Советского Союза, перестройку, но пожар, вспыхнувший в его стенах 4 февраля, увы может стать для него необратимым. Перед стихией все равны. Дотла, вспыхнув словно былинка, выгорели 193 квадратных метра квартиры дочери Юрия Башмета – Ксении."Няня сказала, что там что-то такое оранжевое, они выбежали. Она вообще не уверена, что это у нее началось, она говорит, что это был кошмар какой-то, все в огне, все падало, огонь везде", — говорит Юрий Башмет.Сейчас в квартирантах дома № 12 помимо семьи Башмет значатся Любовь Казарновская и Ингеборга Дапкунайте. О том, что здание когда-то звалось домом Государственного банка, уже никто и не вспомнит. Теперь дореволюционную семиэтажку в народе называют не иначе, как "звездный дом". Небезосновательно. Количество известных лиц, проживающих в нем, всегда было в избытке, и вот почему.На это есть как минимум две причины. Во-первых, местоположение – Калашный переулок, слева Никитский бульвар, справа театр Маяковского, ну а прямо – знаменитое здание ТАСС. Если не самое сердце столицы, то уж точно, одна из ее главных артерий.Во-вторых, это историческая ценность данного здания, ему более ста лет. Здесь селилась еще советская элита.Ну и, конечно, стоимость этого жилья соответствующая. Самые дешевые апартаменты стоят от 37 миллионов рублей. Деньги колоссальные, но по московским меркам жилье не самое дорогое. На рынке элитной недвижимости есть дороже, в 3 и даже в 5 раз. В таких домах, как этот, квартиры покупают за историческую привлекательность, и да, она стоит не мало, но все же безопасность и комфорт, по оценкам риэлторов, стоят значительно больше."Чем старше дом, тем хуже ситуация с коммуникациями, с тепловыми сетями, с электрическими сетями, естественно это снижает платежеспособный спрос. Ну и дальше уже инженерно-технические особенности дома, какой чердак, какая кровля, какие перекрытия. Если, не дай Бог, деревянные перекрытия, то цены могут быть еще ниже. В этом конкретном доме в принципе на продажу последние полтора года появлялись две квартиры от ста метров. Цена на эти объекты составляла 34 и 40 миллионов", — говорит вице-президент Российской Гильдии риэлторов Константин Апрелев.И если сделать капитальный ремонт с полной заменой перекрытий и коммуникаций в своей собственной квартире при наличии средств проблемы нет, то в случае с квартирами соседей такие проблемы могут возникнуть. А потому квартиры в старинном жилфонде все меньше пользуются спросом.Известно, что на Никитском 12 из 130 квартир, как минимум пять — коммуналок. Там конечно никакие коммуникации не перекладывались заново, разве что электрощитки. И даже в квартире Ксении Башмет, судя по скорости распространения огня, перекрытия остались деревянными.Известно, что погорельцы получат компенсацию, но лишь за саму жилплощадь, на внутреннее убранство, предметы декора, антиквариат, мебель, драгоценности и прочие личные вещи страховка в рамках программы городского страхования не распространяется."Пострадавшие квартиры по нашей предварительной информации страховались систематически. Все, что закладывается в договоре страхования, абсолютно все будет обеспечено и выполнено. У нас риск, пожар по любой причине, поэтому компенсацию однозначно получат и от страховой компании, и от города, потому что город также участвует в возмещении ущерба", — говорит начальник управления жилищного страхования компании "Ингосстрах" Ирина Черткова.Сгоревшие в огне миллионы, эквивалентные квадратным метрам, можно будет получить после проведения всех необходимых экспертиз и предоставления подтверждающих договор страхования документов.