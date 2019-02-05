Курьер одного из интернет-магазинов одежды привез заказ в квартиру, которую сняли злоумышленники...

Оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Царицыно задержали двоих приезжих, подозреваемых в мошенничестве.В ОМВД России по району Царицыно обратился курьер одного из магазинов. По словам заявителя, ему поступил заказ на доставку товара в квартиру одного из домов на Каспийской улице. Во время примерки вещей неизвестный похитил их и скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Царицыно задержали подозреваемых. Ими оказались 24-летний приезжий и 32-летний житель столицы. Похищенное изъято.Установлено, что один из злоумышленников для примерки вещей пригласил курьера в съемную квартиру, после чего взял вещи и сбросил их с балкона своему сообщнику. Затем он сказал, что позовет соседа, который тоже захочет померить и приобрести вещи, после чего, оставив курьера одного в квартире, скрылся.Следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22