Злоумышленник в помещении ресторана произвел несколько выстрелов вверх из предмета, схожего с пистолетом...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Хамовники задержали 24-летнего подозреваемого в хулиганстве с использованием предмета, похожего на пистолет.В полицию поступила информация о стрельбе в одном из ресторанов на Лужнецкой набережной.Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого – 24-летнего москвича. Установлено, что злоумышленник в помещении ресторана произвел несколько выстрелов вверх из предмета, схожего с пистолетом. Пострадавших в результате выстрелов нет. При задержании у мужчины изъят сигнальный пистолет.Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60