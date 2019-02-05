Скандалы с участием звезд-шоу бизнеса продолжают вспыхивать и разгораться с новой силой. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 февраля 2019 года.

Скандалы с участием звезд-шоу бизнеса продолжают вспыхивать и разгораться с новой силой. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 февраля 2019 года.Дима Билан признался, что между любовью и музыкой сделал выбор в пользу последней. Ради нее популярный исполнитель расстался с любимой женщиной.Дима Билан пишет книгу "Планета Билан", в которой откровенен, как никогда. Например, артист признался, что в жертву карьере принес любовь. "Я цинично препарировал свою любовь и привязанности – анализировал себя и избранниц, то притягивал, то, напротив, отбрасывал... А когда ситуация вынуждала выбирать между чувствами и карьерой, я предпочитал второе. Всегда", – рассказал певец.Материал дополняется.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 февраля 2019 года, в и специальных .