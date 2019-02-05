Популярная художница Наталья С. после перенесенных инсультов лишилась одного глаза. Некоторые клиенты, узнав о несчастии женщины, заявили, что не хотят держать дома картины увечного мастера.

Популярная художница Наталья С. после перенесенных инсультовлишилась одного глаза. Некоторые клиенты, узнав о несчастии женщины, заявили,что не хотят держать дома картины "увечного" мастера.Откровениями "заботливых" клиенток Наталья имеланеосторожность поделиться со своими подписчиками. Это вылилось в настоящуютравлю – причем не только неадекватной заказчицы, но и самой художницы.Наталья с мужем переехала в Петербург из Алтайского края. Молодойхудожник-иллюстратор пишет картины по дереву, расписывает предметы интерьера ипроводит онлайн-курсы живописи. Но два года назад врачи диагностировали уНатальи рак, затем девушка перенесла два микроинсульта. Ей парализовало кистьруки, а один глаз пришлось удалить – Наталье поставили имплант.Вскоре после этого одна из клиенток заявила , чтоее "уродство" и "злоба на нормальных людей" через картиныНатальи могут повлиять на ее семью. Заказчица уверена, что художница, получивтравму, озлобилась на весь мир и завидует "нормальным" людям.История попала в Twitter, где получила бурное развитие. Однипользователи резко осудили поведение бестактной клиентки. А особо активные нашли аккаунты заказчицы всоцсетях и начали травлю. Однако комментаторы, желая отомстить, перегнули палку:они стали преследовать всех подписчиц с фамилией Власова – ведь имени клиенткиНаталья не указала, передает телеканал "360".В итоге досталось и самой : ей пришло около 50оскорбительных сообщений. Наталья в результате удалила свою страничку вInstagram и отказывается комментировать ситуацию для прессы.