Популярная художница Наталья С. после перенесенных инсультов
лишилась одного глаза. Некоторые клиенты, узнав о несчастии женщины, заявили,
что не хотят держать дома картины увечного мастера.
Популярная художница Наталья С. после перенесенных инсультов
лишилась одного глаза. Некоторые клиенты, узнав о несчастии женщины, заявили,
что не хотят держать дома картины "увечного" мастера.
Откровениями "заботливых" клиенток Наталья имела
неосторожность поделиться со своими подписчиками. Это вылилось в настоящую
травлю – причем не только неадекватной заказчицы, но и самой художницы.
Наталья с мужем переехала в Петербург из Алтайского края. Молодой
художник-иллюстратор пишет картины по дереву, расписывает предметы интерьера и
проводит онлайн-курсы живописи. Но два года назад врачи диагностировали у
Натальи рак, затем девушка перенесла два микроинсульта. Ей парализовало кисть
руки, а один глаз пришлось удалить – Наталье поставили имплант.
Вскоре после этого одна из клиенток заявила , что
ее "уродство" и "злоба на нормальных людей" через картины
Натальи могут повлиять на ее семью. Заказчица уверена, что художница, получив
травму, озлобилась на весь мир и завидует "нормальным" людям.
История попала в Twitter, где получила бурное развитие. Одни
пользователи резко осудили поведение бестактной клиентки. А особо активные нашли аккаунты заказчицы в
соцсетях и начали травлю. Однако комментаторы, желая отомстить, перегнули палку:
они стали преследовать всех подписчиц с фамилией Власова – ведь имени клиентки
Наталья не указала, передает телеканал "360".
В итоге досталось и самой : ей пришло около 50
оскорбительных сообщений. Наталья в результате удалила свою страничку в
Instagram и отказывается комментировать ситуацию для прессы.