Певица Кети Топурия показала стройную фигуру в купальнике. Фото знаменитости стало предметом бурного обсуждения среди поклонников.

Певица Кети Топурия показала стройную фигуру в купальнике. Фотознаменитости стало предметом бурного обсуждения среди поклонников.В личном Instagram Кети опубликовала снимок, на котором оназапечатлена стоящей у бассейна. За спиной знаменитости открывается роскошныйвид на голубую гладь океана.Фолловеры отметили, что Топурия отлично выглядит, но очень исхудала.Многие предположили, что артистка сбросила вес из-за стресса, который пережила в момент расставанияс рэпером Гуфом.