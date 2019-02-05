Певица Кети Топурия показала стройную фигуру в купальнике. Фото
знаменитости стало предметом бурного обсуждения среди поклонников.
Певица Кети Топурия показала стройную фигуру в купальнике. Фото
знаменитости стало предметом бурного обсуждения среди поклонников.
В личном Instagram Кети опубликовала снимок, на котором она
запечатлена стоящей у бассейна. За спиной знаменитости открывается роскошный
вид на голубую гладь океана.
Фолловеры отметили, что Топурия отлично выглядит, но очень исхудала.
Многие предположили, что артистка сбросила вес из-за стресса, который пережила в момент расставания
с рэпером Гуфом.